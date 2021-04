Tal vez el catálogo de Apple TV+ no sea muy extenso a diferencia de otros, pero esto no quiere decir que no goce de buenas series, como ‘Mythic Quest’.

Así es, el proyecto a cargo de la compañía francesa Ubisoft, el cual nos permite conocer los diversos desafíos a los que se enfrenta un estudio desarrollador de videojuegos con un tinte cómico, tendrá una segunda temporada.

Y con motivo de esto se ha publicado el tráiler, el cual nos permite ver que llegará en esta. Además, promete mejorar lo que fue la primera con la inclusión de diversas celebridades como el rapero Snoop Dogg, el actor y comediante Derek Waters, fuera de muchos otros más.

La segunda temporada plantea continuar el desarrollo de un título, o mejor dicho lanzar una ambiciosa expansión, aunque por lo visto diversos problemas internos podrían complicar esto.

Nuevo tráiler de la serie 'Mythic Quest'

