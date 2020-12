El momento que todo gamer ha esperado para ganarse el regalo perfecto llegó, gracias a las promociones navideñas que S2GO, y su campaña ‘Merry Gaming to All’, en el que 44 ganadores podrán acceder a grandes premios para iniciar o complementar su pasión por los videojuegos.

La dinámica consiste en encontrar el ‘Blue ticket’ ganador en cualquiera de los videojuegos de PlayStation 4 identificados con el sticker de la promoción, tales como ‘Call of Duty’, ‘Marvel’s Spiderman’, ‘Crash Bandicoot’, ‘PES 21’, entre otros; y seguir los pasos detallados en el mismo.

1 Kit PS5:

La última y más esperada consola de nueva generación de Sony con la que practicarás tus videojuegos favoritos: 1 PlayStation 5 edición estándar, 1 control ‘DualSense’, 1 audífono ‘Pulse’, 1 ‘Dual charger’ para PlayStation 5, 1 media remote y 1 HD Cámara para PlayStation 5.

1 cuarto gamer:

Ideal para quienes buscan obtener una experiencia total con los equipos tecnológicos que todo gamer necesita: 1kit PlayStation 5, 1 TV 55′ Sony 4K UHD Android TV, sound bar 2.1 canales Sony, Playstation VR ‘Marvel’s Ironman VR Bundle’ y 4 juegos de PlayStation 5.

1 partido de ‘PES 21’ en PlayStation 4 con Paolo Guerrero + 1 Kit de PlayStation 5:

Si eres un fanático del deporte rey y quieres desarrollarlo en una plataforma 100% digital, tendrás la oportunidad de jugar una partida de ‘PES 21’ con el capitán de la blanquirroja.

Juegos y mandos de PlayStation 4

19 juegos de PlayStation 4 que no debes dejar pasar, ya que fueron los favoritos de este 2020 y 6 mandos PlayStation 4, 1 para cada ganador.

Audífonos Turtle Beach y muchos premios más

Perfectos para complementar tu experiencia de audio, garantizando su durabilidad, diseño y funcionalidad durante tus juegos en línea.

Para finalizar, cabe resaltar que también podrás adquirir los videojuegos con el sticker de la promoción vía web y registrarlos, antes de recibirlos, a través de la página www.merrygamingtoall.pe para realizar el raspa y gana y saber si eres uno de los ganadores. Adicionalmente, encontrarás más información sobre esta divertida promoción que va hasta 10 de enero del 2021, como los puntos de venta retail y tiendas autorizadas como Phantom, Law Gamers o Sony y no dejes pasar este excelente concurso para llevarte no solo un premio, si no toda una experiencia de entretenimiento.

