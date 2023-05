Fue en el año 2014 cuando ‘Lords of the Fallen’ llegó a los diversos mercados, pero ahora el sucesor espiritual de este título se ha dejado ver en un nuevo y oscuro tráiler, el cual llega cargado de secuencias de juego y fecha de lanzamiento.

Así es, en este videojuego, el cual se desarrolla en un universo oscuro y fantástico, deberemos emprender una campaña para derrotar al dios demonio ‘Adyr’. Pero eso no es todo, ya que en este material podemos apreciar algunas batallas contra diversos jefes de turno. Esta entrega se ubica mil años luego del título del 2014.

Detalle aparte, y para marcar una clara diferencia con el juego previo, esta entrega que en un inicio se llamaba ‘The Lords of the Fallen’, cambió su nombre a ‘Lords of the Fallen’ en el evento State of Unreal Showcase.

‘Lords of the Fallen’ llegará el próximo 13 de octubre a PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Las preventas del título ya se encuentran disponibles.

Tráiler de ‘Lords of the Fallen’