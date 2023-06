Otra de las sorpresas durante el ‘Nintendo Direct’ fue el anuncio del lanzamiento sorpresa de ‘The Last Spark Hunter’, el segundo contenido descargable para ‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’. En él, los gamers conocerán una nueva historia y un planeta desconocido. ‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’ ya está disponible en todo el mundo exclusivamente para Nintendo Switch.

Después de su primer contenido descargable, ‘The Tower of Doooom’, los jugadores podrán continuar su viaje a través de aventuras épicas con este segundo contenido. A medida que se acercan a la ‘Fortaleza de Cursa’, ‘Mario’ y sus amigos detectan una anomalía en ‘Melodic Gardens’, un planeta encantador donde las plantas producen música fascinante.

Ante la sospecha de una nueva invasión, los héroes cambian de rumbo y terminan varados en un planeta silenciado. Nuevos desafíos esperan a los héroes gracias a ‘Kanya’, la última cazadora de ‘Spark’, que no se dará por vencida ante nada para llevar a cabo sus nefastos planes y crear su propia arma aterradora, el ‘Mecha King Bob-Omb’. Sin embargo, ‘Mario’ no se enfrentará solo a esta amenaza y encontrará nuevos aliados, incluido un viejo amigo en peligro.

‘Mario + Rabbids Sparks of Hope: The Last Spark Hunter’ ya se puede comprar por separado o como parte del pase de temporada y ‘Gold Edition’.

Nuevo tráiler de ‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’