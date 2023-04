Esta primera mitad de año nos viene regalando grandes sorpresas, como la que Square Enix brindó con el lanzamiento de ‘Theatrhythm Final Bar Line’, un título el cual reune los mejores temas musicales de diversas franquicias de la compañía, y en especial de ‘Final Fantasy’.

Y si hace poco desde Square Enix lanzaron un contenido descargable para el videojuego basado en la serie ‘NieR’, esto no ha terminado, ya que ahora el título goza ahora de más canciones.

Así es, la franquicia de ‘NieR’regresa a ‘Theatrhythm Final Bar Line’ con canciones que puedes disfrutar en ‘Escenarios Musicales’ y ‘Batalla Multi’ junto con un objeto de bonificación que otorga seis huevos nutritivos dorados a los jugadores.

Los nuevos temas son los siguienres:

‘Song of the Ancients’.

‘Hills of Radiant Winds’.

‘Kainé / Salvation’.

‘Song of the Ancients / Fate’.

‘Shadowlord’.

‘Fleeting Words / Outsider’.

Pero eso no es todo, ya que la primer ronda de canciones para el videojuego, incluye clásicas franquicias de Square Enix como ’The World Ends With You’, ‘NEO: The World Ends With You’, ‘LIVE A LIVE’, ‘Romancing SaGa’, entre otras.

Tráiler de Tráiler de ‘Theatrhythm Final Bar Line’