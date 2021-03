Milestone y Feld Entertainment, Inc. han revelado la fecha de lanzamiento de ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4′, título que llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Google Stadia.

El día elegido para que todos puedan disfrutar de grandes carreras y competencias en diversos modos de juego sobre dos ruedas será este 11 de marzo.

Y quienes pre-ordenaron el juego pueden experimentar el nuevo capítulo del videojuego ahora mismo a través de acceso anticipado en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One.

Detalles aparte, con este anuncio se ha publicado el tráiler de lanzamiento de este título que puedes disfrutar aquí.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de lanzamiento de ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4′