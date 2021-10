Desde que Square Enix y Eidos anunciaran el desarrollo de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ se han revelado una serie de diversos tráilers y contenido, esto con la finalidad de explicar tanto la trama como la forma de juego del título.

Y ahora, a tan solo dos semanas para el lanzamiento del videojuego, la compañía japonesa ha revelado el tráiler de lanzamiento del mismo.

Ahora, y teniendo como fondo el tema ‘Kickstart My Heart’ del grupo Mötley Crüe, este nuevo material nos permite ver y conocer algunos de os personajes que veremos en esta gran aventura, como los ‘Nova Corps’, la ‘Iglesia Universal de la Verdad’ o a los mismos ‘Guardianes’, quienes deberán detener esto, incluso con cierta ayuda de otro personaje de Marvel, ‘Adam Warlock’.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ saldrá a la venta el 26 de octubre, y lo podremos encontrar en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC y Nintendo Switch, esta última con una versión en la nube.

Probamos ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ antes de su lanzamiento

