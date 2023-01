Para todos los amantes a los deportes de los fierros y tuercas llegan muy buenas noticias, ya que Milestone y Feld Motor Sports, Inc. han publicado un nuevo tráiler ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6′, la nueva entrega de la franquicia.

Sudor, lágrimas y suciedad aguardan a todos los gamers en el nuevo capítulo de la histórica franquicia con todos los pilotos y circuitos oficiales en una entrega la cual contará con grandes novedades, como el ‘Modo Carrera′, el cual llevará toda la experiencia de juego todoterreno sobre dos ruedas al siguiente nivel.

Pero eso no es todo, ya que también la inteligencia artificial presentará grandes mejoras al igual que el sistema de físicas, haciendo que toda competición sea más realista. Detalle aparte, será el refinado sistema de forma del piloto, el cual influirá en el rendimiento del piloto.

‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6′ saldrá a la venta el próximo 9 de marzo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, y en Steam para Windows PC.

Nuevo tráiler de ‘Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6′

