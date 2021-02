¿Juegos de terror?, habro el análisis con esta pregunta, ya que este género puede generar un gran debate entre gamers, y es que no solo se hablaría de grandes franquicias, sino también de fórmulas y modos de juego, los cuales han cambiado a lo largo de los años. Teniedo esto presente, Bandai Namco y Tarsier Studios nos traen el esperado ‘Little Nightmares II’.

A TOMAR EN SERIO

Este título no merece ser subestimado por nada, ya que desde el inicio tendremos esa atmósfera de terror muy bien lograda, apoyada en las diversas mecánicas que ofrece en sus diversos capítulos, en los cuales deberemos escapar de diversas situaciones o enemigos, resolviendo rompecabezas y situaciones.

El manejo de iluminación y trabajo gráfico de ‘Little Nightmares II’ es muy bueno.

PERSONAJES

En esta entrega, encarnaremos a ‘Momo’, un pequeño ser que lleva una perturbadora bolsa de papel en la cabeza, o sombrero si es que se lo cambiamos, quien intenta escapar de un bizarro mundo debido a que este quedó atrapado a consecuencia de una extraña señal proveniente de una torre, la cual además controla a las personas o incluso acaba con sus vidas.

El título presenta diversos momentos y situaciones.

Para esto, ‘Momo’ tendrá un compañero, o mejor dicho compañera, ‘Six’, la protagonista del primer título quien junto al nuevo personaje deberán trabajar en equipo para lograr escapar de este terrorífico lugar. Detalles aparte, y al igual que la entrega previa, no habrán diálogos, así que cada jugador tiene la libertad de poder interpretar al título, llegando incluso a que nos cuestionemos si nosotros mismos somos los villanos del juego.

MECÁNICAS

Pasando al control, debo decir que es simple y sencillo, y no presenta problema alguno ya que nos permitirá concentrarnos en nuestro entorno. Pero esto no quiere decir que los momentos de acción serán simples, ya que deberemos ejecutar una secuencia de movimientos en momentos precisos.

Siempre buscaremos escapar de este mar de pesadillas.

Con relación a los rompecabrzas (’puzzles’), hay que indicar que no son muy difíciles, y es que en tan solo un par de minutos o dos repeticiones se podrán superar sin problemas. Esto no quiere decir que el juego sea aburrido, sino lo contrario. Así que no te preocupes por buscar guías en Youtube.

DETALLE

Ahora bien, ‘Little Nightmares II’ no cuenta con modo cooperativo, y si bien no es algo que malogre la experiencia de juego, es innegable que este título lo debía tener, más aún cuando en casi todo el desarrollo los dos personajes están juntos. Tampoco tendremos otros modos de juego fuera de la historia base, aunque si podremos recoger otros sombreros, descubrir secretos, y otros detalles más en sus 10 o 15 horas, si es que buscas descubrir todos los secretos que hay detrás de esta aventura.

EL AMBIENTE

Gráficamente el título no tiene pero alguno. Los escenarios están muy bien recreados en donde lo macabro resulta algo imposible de negar, ya que la atmósfera es sin lugar a dudas la protagonista absoluta. Y como plus a esto, los enemigos son realmente espeluznantes. Esto me hace pensar si Guillermo del Toro o Tim Burton han estado detrás del apartado artístico del título.

‘Little Nightmares II’ ya se encuentra disponible.

Con relación al sonido, este cumple y a lo grande. Detalles como cuerpos arrastrándose, disparos o lamentos se encuentran muy bien recreados, y mejora aún más la experiencia, llegando incluso a tener momentos en los que el silencio es el mejor aliado. Como plus a esto, la banda sonora es remarcable, tanto que los temas musicales podremos recordarlos aún habiendo dejado de jugar. Aunque debo decir que jugar de noche y con unos buenos audífonos mejorará aún más la experiencia de juego.

CONCLUSIÓN

Lo nuevo de Bandai Namco y Tarsier Studios mejora lo bueno que fue la primera entrega. ‘Little Nightmares II’ no decepciona para nada. Presenta grandes momentos, una buena cantidad de sustos, y momentos que nos harán pensar… y mucho, aunque el modo cooperativo le hace falta.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital para PlayStation 4 enviada por Bandai Namco.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Tarsier Studios

• GÉNERO: Terror, Acción

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• PUNTAJE: 9

