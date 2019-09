Una de las apuestas más importantes de Nintendo para esta recta final del año es una nueva versión de un clásico, un juego bastante querido. Aún recuerdo ese Nintendo Direct de Febrero donde cerraron con este anuncio. ‘Link´s Awakening’ es uno de los títulos más interesantes de toda la franquicia ‘The Legends of Zelda’, y hoy después de muchos años, podemos volver a explorar la mítica isla ‘Koholint’.

LA TRAMA

La historia es bastante sencilla. Después de una tormenta, ‘Link’ termina en la misteriosa isla ‘Koholint‘ y para lograr salir debería reunir los instrumentos musicales para despertar al ‘pez del viento‘. La historia sigue siendo la misma que se narraba en el juego de Game Boy y sigue teniendo esa intriga sobre la verdadera naturaleza de la isla. No voy a contar detalles de la historia, pero hay que decir que ‘Link´s Awakening’ se siente muy natural y encaja perfectamente en las bases actuales de la franquicia.

Link´s Awakening ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

MECÁNICAS Y JUEGO

Respecto a la estructura del juego, regresan los ocho calabozos tematizados para un objeto específico. A muchos les encantó ‘Breath of the Wild’ por abandonar una fórmula, pero todo lo que hizo grande a ‘Link´s Awakening’ está presente y mejorado en casi todo sentido. La historia es mucho más expresiva, ‘Marín’ es un personaje encantador y ‘Link’ se siente vivaz, todo en una edición como la versión que siempre soñamos.

La narrativa incluso se ve potenciada. Ya no estamos ante un juego limitado en el texto para ahorrar espacio. ‘Link´s Awakening’ original tenía esa mística que el mundo te contaba una historia, una aventura, pero aquí y gracias a los gráficos, esto se potencia por las pequeñas historias un poco más visibles, los sonidos, los detalles y hasta los enemigos. Los controles son bastante precisos. El diseño de animaciones de los enemigos, el espacio respectivo para hacer contacto o las precisiones a la hora de saltar hacia un lugar estan muy bien trabajados.

Link´s Awakening ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

DISEÑO Y ESTILO

Lo primero que salta a la vista cuando tenemos el juego es el diseño de arte. Cada personaje ha sido reimaginado utilizando lo que llamamos ‘Super Deformed’. Algo muy similar con lo que se hizo con ‘A Link Between World’ pero de una forma un poco más exagerada. Esto sirvió para ver a los personajes mucho más adorables y curiosos de la que recordamos en toda la franquicia en general. Desde las animación, los golpes y caídas hasta que ‘Link’ toca la ocarina, todo ha sido diseñado para resaltar esta peculiar característica de los personajes.

Aunque los enemigos no gocen de esta expresividad, también se nota que encajan perfectamente con el arte del juego. Lamentablemente, algunos efectos no consiguen el mismo efecto debido al estilo y logran pasar medio desapercibidos, pero son muy pocos y no es algo que reduzca la calidad del juego.

Link´s Awakening ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

NOVEDADES

Una de las novedades más interesantes es la posibilidad de crear tu propio calabozo. En primera instancia tendremos un acceso limitado, pero pronto tendremos pequeños desafíos basándonos en cumplir ciertas condiciones en la mazmorra. Muchos definen esto como un ‘Zelda Maker’, aunque esto es un tanto limitado y no tan atractivo como un nivel de ‘Mario Maker’.

LA MÚSICA, EL SONIDO Y LA GRÁFICA

La banda sonora ha sufrido una mejora considerable. Las flautas, el piano, y demás instrumentos de viento encajan perfectamente con el juego, y esto es algo tan importante como la calidad gráfica misma.

Link´s Awakening ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

La dificultad, lamentablemente, es un punto en contra en esta versión. Claro, siempre se puede jugar en ‘Modo Héroe’ donde no tienes recarga de corazones, pero en líneas generales el juego esta estructura de una forma muy sencilla y la simplicidad de los enemigos hace que sea aún más. Detalles extra, el juego cuenta con un contador de muertes, por lo que siempre tendrás a la vista esta cifra, haciéndonos recordar indirectamente que el juego es demasiado fácil.

El problema más grande que existe hasta el momento es su rendimiento, ya que hay tirones al caminar, al salir de casa o al entrar. Incluso cuando hay pequeños acercamientos de cámara hacia el personaje. Esto puede arreglarse con una actualización de optimización y tampoco es algo tan incómodo como pareciera, pero es algo que se debe hacer.

CONCLUSIÓN

‘Link´s Awakening’ es una aventura con mucho corazón y con mucho sentimiento. Nintendo vuelve a hacer las cosas bien y aunque tenga algunos detalles a corregir, el producto final es notable. Todas las decisiones tomadas han servido para sumar a una aventura casi perfecta, donde solamente fue limitada por el hardware de esa época. Este juego es un ejemplo claro que cuando tenemos recuerdos sobre esos grandiosos juegos de nuestra infancia, no estábamos equivocados. Una espada y un escudo fueron los elementos para empezar una aventura y hoy gracias a Nintendo, podemos empezar una vez más.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital que Nintendo nos compartió. ‘Link´s Awakening’ puede ser encontrado en la tienda Online de Nintendo Perú.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Nintendo

• GÉNERO: Acción, Plataformas

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• ​PUNTAJE: 9