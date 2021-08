Los retrasos en el lanzamiento de títulos es algo sorpresivo, tal y cómo acaba de suceder con ‘Life is Strange: Remastered Collection’, título de Square Enix.

Y es que la compañía japonesa anunció que este videojuego no llegará en la fecha indicada, vale decir el 30 de setiembre. Esto se debe a diversas complicaciones generadas por la coyuntura actual en el mundo.

El anuncio fue dado desde la cuenta oficial de Twitter, y si bien por ahora esta colección no cuenta con una nueva fecha exacta, se sabe que ha sido aplazada al 2022.

En otro sentido, el que no cuenta con problema alguno es ‘Life is Strange: True Colors’, título que saldrá a la venta el 10 de setiembre a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Tráiler de ‘Life is Strange: Remastered Collection’

TE PUEDE INTERESAR