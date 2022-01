Si bien hace un tiempo no se tenían mayores novedades de ‘Life is Strange: Remastered Collection’ ya podemos apreciar un primer avance con secuencias de juego de esta colección que recopilará ‘Life is Strange’ y ‘Before the Storm’.

Pero lo mejor de todo, es que gracias a este nuevo material podemos ver las mejoras gráficas, adaptado todo a las exigencias actuales.

Así pues, veremos diversas escenas como en la protagonista ‘Max Caulfield’ camina por los pasillos de la escuela, o la presentación de ‘Chloe’ en los baños del colegio, y otros más.

‘Life is Strange: Remastered Collection’ saldrá a la venta este 1 de febrero para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Nuevo video de ‘Life is Strange: Remastered Collection’