'Life is Strange 2: Wastelands': Un interesante episodio de transición [RESEÑA]

Desde que el primer episodio de 'Life is Strange 2' llegó en setiembre del año pasado, hemos podido apreciar como este título ha sido una aventura más personal, a diferencia de la que tuvo 'Maxine'. Ahora, ya con el tercer capítulo a la venta, línea ascendente no ha seguido el mismo nivel de las entregas previas, tal vez por ser más este un capítulo contemplativo, pero esto no le quita en lo absoluto las ganas a uno de poder seguir viviendo la experiencia y evolución de ambos hermanos.

Sobre el capítulo anterior, debo decir que su atractivo se debió a diversos aspectos, a la conexión con 'Captain Spirit', a que 'Daniel' comenzase a poder controlar sus poderes y ver como resultaba ser complicado para 'Sean' el ser un hermano mayor al mismo tiempo que un padre y lidiar con la habilidad sobrenatural de su hermano. Todo esto resultó más complicado aún al tratar con un menor de 9 años, el cual quiere hacer lo que quiere.

El tercer capítulo de Life is Strange 2 titulado 'Wastelands' ya se encuentra disponible en PS4, Xbox One y PC. El tercer capítulo de Life is Strange 2 titulado 'Wastelands' ya se encuentra disponible en PS4, Xbox One y PC.

Pero en este nuevo capítulo, el destino d los hermanos los vuelve a reunir con 'Cassidy', la chica que conocieron cuando buscaban regalos de navidad, y con la que ahora forman parte de una comunidad ubicada en medio de un bosque, lugar que aparentemente es tranquilo, pero que esconde varios peligros, como la presencia de la marihuana, elemento que tiene un protagonismo especial, ya que es parte del sustento de la comunidad en diversos formas.

El episodio se centra en conocer a la comunidad, ya que casi toda la historia se centra en dicha zona, y seremos nosotros los que deberemos tomar las decisiones de 'Sean', un personaje que además comenzará a experimentar la sexualidad en distintas formas sin dejar de lado las adicciones, sean estas drogas o el alcohol.

Otro de los personajes que podremos conocer un poco más es 'Finn', un chico que se volverá un gran amigo de 'Daniel', aunque no del gusto de 'Sean'. Es por esto que la relación entre los dos hermanos sufre diversos quiebres llegando al punto de poder ver hechos críticos

Salvando la parte final del episodio, este capítulo profundiza las relaciones de los personajes, además de experimentar el cómo es vivir con lo mínimo posible. Es un capítulo de transición, pero que nos prepara para algo más grande, un próximo episodio en donde todo podría complicarse. Detalle aparte, pude notar ciertos problemas en las escenas cinemáticas que si bien no malogran la experiencia, sacan a uno un poco del juego. Esperamos con ansias el saber cómo continuará esta historia.

FICHA

​

• PLATAFORMA: PS4, Xbox One y PC

• DESARROLLADORA: DONTNOD Ent.

• GÉNERO: Acción, Aventura

• DISTRIBUIDOR: Square Enix



PUNTAJE: 8