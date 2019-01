'Life is Strange 2': Square Enix revela un nuevo tráiler del episodio 2 [VIDEO]

Square Enix y DONTNOD Entertainment están emocionados de compartir el trailer de presentación del Episodio 2 de 'Life is Strange 2' , y ya se encuentra disponible para Xbox One, PlayStation 4 y PC/Steam.

Este segundo capítulo se sitúa unos meses después de los eventos acontecidos en el primer episodio, cuando 'Sean' y 'Daniel' escapan de la policía después del trágico accidente en Seattle y de la manifestación del extraño poder sobrenatural. Las cosas se están complicando con el cambio de temporada y el fría invierno está llegando.

Este poder está tomando un lugar dominante en la historia mientras que 'Daniel', poco a poco está llegando a un equilibrio con sus poderes. Los hermanos tienen que practicar con los poderes de 'Daniel' para conseguir dominarlos, para que sea menos un peligro para él y para los demás, pero al mismo tiempo, también tienen que esconder sus habilidades porque el mundo no las entendería.

Otro carismático personajes, el 'Captain Spirit' regresa en este segundo capítulo de 'Life is trange 2'. Es recomendables que los jugadores completen 'The Awesome Adventures of Captain Spirit', porque el segundo episodio tiene en cuenta el juego guardado de 'Captain Spirit', ya que las acciones que tiene lugar en 'Captain Spirit' tendrán repercusiones en el Episodio 2. 'The Awesome Adventures of Captain Spirit' está disponible totalmente gratis para Xbox One, PlayStation 4 y PC/Steam.