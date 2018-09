'Life is Strange 2': Square Enix presenta un nuevo trailer [VIDEO]

Solo falta una semana para que llegue el primer episodio de 'Life is Strange 2' titulado 'Roads'. Este se lanzará en formato digital en todo el mundo para Xbox One, PS4 y PC/Steam el próximo jueves 27 de setiembre de 2018.



Por tal motivo, Square Enix ha publicado un tráiler de lanzamiento que muestra más detalles de este primer capítulo.



'Life is Strange 2' nos contará la historia de 'Sean' y 'Daniel Diaz', dos hermanos de las afueras de Seattle, quienes luego de que un trágico incidente, se vieron obligados a huir de la policía. Su relación es puesta a prueba ante los peligros que conlleva la vida en la carretera, además de la manifestación de un poder sobrenatural que no comprenden y que no pueden controlar.



El camino es largo y los dos hermanos no están preparados en absoluto, tienen muy poco dinero y solo llevan encima los objetos que 'Sean' tenía consigo al salir de casa. Este está a cargo de su hermano menor y empieza a darse cuenta de que sus decisiones podrían cambiar la vida de ambos para siempre.