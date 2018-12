'Life is Strange 2': El episodio dos llegará el próximo mes de enero [VIDEO]

Square Enix anunció la fecha de lanzamiento del segundo episodio de la nueva temporada en cinco partes creada por Square Enix External Studios y el equipo de 'Life is Strange' de Michel Koch y Raoul Barbet en Dontnod Ent.



El episodio 2 de 'Life is Strange 2', titulado 'Rules', se lanzará el próximo 24 de enero de 2019 para las plataformas mencionadas. Pero este no ha sido el único anuncio; ya que además, Gonzalo Martin, la voz de 'Sean Diaz', protagoniza un vídeo de imagen real que representa un momento crucial dentro del viaje de los dos hermanos en 'Life is Strange 2'.



La historia de 'Sean' y 'Daniel' continúa en este nuevo capítulo. Tras haber sido testigos de un trágico incidente en Seattle y de un misterioso poder sobrenatural, los hermanos continúan su viaje, huyendo de la policía, a medida que se acerca el invierno. Ambos hermanos soportan el frío como mejor pueden, pero la salud de 'Daniel' empeora cada vez más. 'Sean' decide arriesgarse y poner rumbo a casa de sus abuelos, a los que hace mucho que no ven, para refugiarse y recuperarse.



Durante su estancia ahí se encuentran con el vecino de al lado, 'Chris Eriksen', un niño que curiosamente cree que tiene unos superpoderes muy parecidos a los de 'Daniel', y conocen a su alter ego, un superhéroe llamado 'Captain Spirit'. Mientras 'Daniel' y 'Chris' se hacen muy buenos amigos, 'Sean' se esforzará en recordarle a 'Daniel' que debe respetar una serie de reglas con respecto a su poder como el 'No mostrarlo en público', 'No hablar de él' y 'Huir del peligro'.

El segundo capítulo de 'Life is Strange 2', titulado 'Rules', llegará a las versiones de PlayStation 4, Xbox One y PC.