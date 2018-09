Square Enix anunció que el primer capítulo de la nueva temporada de cinco episodios de 'Life is Strange 2', título desarrollado por DONTNOD Entertainment, ya está disponible para PS4, Xbox One y PC.



'Life is Strange 2' nos dejará descubrir la historia de los hermanos 'Sean' y 'Daniel Diaz', de 16 y 9 años, que se ven obligados a huir de su casa en las afueras de Seattle tras un trágico incidente que cambia sus vidas para siempre, la manifestación de un nuevo e increíble poder, que tiene fuertes repercusiones para 'Sean' y 'Daniel', así como para la relación entre ambos.



La historia de 'Life is Strange 2' se desarrolla en el transcurso de un año, en el que 'Sean' y 'Daniel' intentan ir desde Seattle hasta el pueblo de Puerto Lobos, en México, donde nació su padre. La vida en la carretera es difícil y las cosas no son siempre blancas o negras. La "elección correcta" no existe, sólo tu elección. '



El elemento clave de 'Life is Strange 2' es esta dinámica de ejemplo a seguir entre los dos hermanos. Las decisiones que tomes en el Episodio 1 tendrán consecuencias transcendentales e influirán en la relación con 'Daniel', el hermano pequeño de 'Sean', en el transcurso de los 5 episodios de la temporada.



'Life is Strange 2' conserva la tradición principal de la franquicia de contar historias convincentes sobre personajes con los que te puedes identificar y que viven situaciones realistas y problemas del mundo real, todo ello mezclado con un factor sobrenatural. Además, la nueva historia aborda temas como la relación entre hermanos, el proceso de criar y educar a un niño, las responsabilidades y la adquisición de madurez.