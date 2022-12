La desarrolladora Neowiz Games sigue trabajando en su nuevo título, ‘Lies of P’, un videojuego el cual toma como base el cuento de ‘Pinocho’ pero desarrollándolo dentro del género ‘souls’ el cual popularizó From Software con títulos como ‘Bloodborne’, entre otros más.

Esta nuevo videojuego, ambientado en el siglo XIX, nos permitirá encarnar al popular niño de madera, el cual además se encontrará con diversos personajes que aparecen en su universo, como ‘Gepetto’ y ‘Pepe Grillo’, entre otros.

El nuevo tráiler, muy aparte de recordarnos al autor de la historia de ‘Pinocho’, Carlo Collodi, nos mostrará diversos escenarios de tipo victoriano, como también a varios enemigos y jefes finales.

‘Lies of P’ será un juego de rol y acción el cual además contará con varios finales, y el poder obtener uno u otro dependerá de las mentiras que contemos a lo largo de esta aventura. Todo dependerá de las decisiones que tomemos, aunque de esto pueda depender obtener un arma especial.

‘Lies of P’ aún no cuenta con fecha de lanzamiento oficial, pero se espera que llegue e 2023 a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Microsoft Windows.

Nuevo tráiler de ‘Lies of P’

