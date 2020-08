Koch Media anunció una pronta llegada en la exitosa serie ‘Let’s Sing 2020’. El grupo Queen estará disponible como descarga digital desde el próximo 2 de octubre para PlayStation 4, Xbox One y Xbox One X, y Nintendo Switch.

Así es, desde el próximo mes de octubre podremos cantar en solitario o compartir el escenario con nuestros amigos en los diversos modos de juego mientras seguimos los pasos de uno de los cantantes más legendarios, Freddie Mercury de Queen.

Entre los temas que estarán llegando tenemos ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Bycicle Race’, ‘We Will Rock You’, ‘Another One Bites The Dust’, ‘I Want to Break Free’ y ‘We Are The Champions’.

Pero eso no esto todo, ya que la lista de canciones con treinta de los mejores éxitos de Queen hará cantar los corazones de los fanáticos.

‘Let’s Sing 2020’ se encuentra disponible para PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Nuevo tráiler de ‘Let’s Sing’