En el mercado actual, llama la atención el uso de las tablets, y más cuando pocas de estas tienen un nivel igual o superior a la de una PC. Y justamente, dentro de este punto, Lenovo ha lanzado su nueva Lenovo Yoga Tab 13, la cual busca hacerse de un buen espacio, más ahora con el próximo inicio de las clases escolares.

La Lenovo Yoga Tab 13 posee un conecttor USB tipo C.

LO PRIMERO

La Lenovo Yoga Tab 13 mide 293,4 x 204 x 24,9 mm y su peso es de 830 gramos. Además, posee botones para su encendido y apagado, esto fuera del control de volúmen. Por otro lado, no cuenta con un lector de huellas físico y para desbloquearla será mediante patrón de seguridad, reconocimiento facial o pin. Además, no cuenta con un Jack 3.5 para audífonos, aunque en su caja podremos encontrar un conector USB Tipo-C para salida de audio el cual puede usarse para escuchar música con parlantes con cable.

Pero entrando en detalles, este terminal cuenta con un cuerpo hecho de plástico y algunas ranuras en metal, además de una bisagra en su parte trasera la cual ayuda en dos formas: parar la tablet y ahorrar espacio. Además, en su parte frontal tenemos una pantalla de 13 pulgadas, la cual está acompañada por biseles gruesos. Y en uno de estos, el superior, es en donde se encuentra la cámara del equipo. Detalle aparte, cuenta también con micrófonos.

Lo nuevo de Lenovo posee una bisagra de soporte.

En su parte inferior tendremos la bisagra, la cual nos servirá para apoyar la Lenovo Yoga Tab 13 sobre cualquier superficie plana sin temor alguno a que esta pierda balance. Y en otros casos, podremos incluso colgarla en alguna pared de la casa. Además, este soporte, el cual está hecho de aluminio, resulta muy práctico ya que puede girar 180 grados.

DETALLES

Pasando a la parte posterior o trasera, la Lenovo Yoga Tab 13 presenta una tela similar a una franela la cual tiende a llenarse de polvo de forma rápida. ¿El motivo de esta?, amortiguar el equipo en caso de que este caiga. En su interior encontraremos un parlante que actúa como woofer, aquí se almacenarán cuatro altavoces JBL. El resultado de esto es un sonido inmersivo de 360 grados. Y en la parte lateral de la Lenovo Yoga Tab 13 encontraremos un puerto USB tipo C y un mini HDMI, mediante el cual podremos conectar la tablet a una PC o una laptop, fuera de lograr una segunda pantalla.

El nuevo equipo de Lenovo goza de un brillo correcto, al igual que su gama de colores.

ÓPTIMA

Pasando al desarrollo de las funciones, sus 13 pulgadas en pantalla y resolución 2K ofrece un display bastante grande el cual permite desarrollar las multitareas sin problema alguno. Es más, goza de una gran visibilidad y colores agradables, contrastados y sin llegar a extremos. Además, se siente bien al tacto y no tiene caídas ni ralentizaciones, aunque no cuenta con 90Hz de tasa de refresco. Y con relación a la lectura de textos, estos no presentan deformaciones ni sombreados. Y si uno está algo cansado, podemos hacer uso del filtro azul para evitar el cansancio visual; y como plus a esto, el brillo del monitor es correcto se puede ajustar al entorno.

Otro aspecto interesante es que la Lenovo Yoga Tab 13 trae Android 11 y ofrece 128 GB de almacenamiento con 8 GB de RAM y un procesador Qualcomm Snapdragon 870 de ocho núcleos, lo cual hace que el equipo se desenvuelva de forma correcta, incluso sin recalentamiento extremo. Y desde Lenovo han indicado que la tablet recibirá actualizaciones por dos años y podrá recibir Android 12. Detalles extra, es su conectividad ya que tiene soporte para redes WiFi 6 y Bluetooth 5.2, y aunque tiene un procesador compatible con redes 5G, esta no ofrece una versión LTE con 5G.

La Lenovo Yoga Tab 13 puede ser usada para diversos tipos de trabajos.

PARA JUEGOS

Con relación a los videojuegos, y luego de haberla probado con diversos títulos como ‘Hearthstone’, ‘Fortnite’ y otros más, hay que apuntar que la Lenovo Yoga Tab 13 ofrece funciones similares a las de una tablet de gama alta. Y si bien estos corrían a treinta cuadros por segundo las animaciones y la experiencia de juego es óptima, no presentando ‘lag’ alguno.

RENDIMIENTO

Otro aspecto importante de la Lenovo Yoga Tab 13 es su batería. Y es que esta posee 10000 mAh y carga rápida de 30W, aunque esto puede demorar entre casi dos o tres horas si es que buscamos tener la carga máxima. Traducido, esto equivale a cuatro días sin necesidad de usar el cargador o incluso de seis si es que solo la usamos para funciones básicas como lectura de correo o realizar alguna llamada.

CONCLUSIÓN

La Lenovo Yoga Tab 13 es una tablet que se desempeña de correcta en diversos campos como para el desarrollo de tareas, videojuegos, ver series de tv, etc. Si bien no tiene conexión para audífonos de forma directa, ofrece un conector USB Tipo-C para estos. Otro detalle favorable es la duración de su batería, y goza de un buena pantalla de calidad, gran conectividad y accesorios.

El análisis de la Lenovo Yoga Tab 13 fue desarrollado gracias a la prestación del equipo por parte de la marca.

Nuevo video de la Lenovo Yoga Tab 13