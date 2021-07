Gracias a la marca Lenovo, hemos podido analizar su computadora de escritorio para juegos torre ‘Lenovo Legion Tower 5i’, un equipo de rango medio la cual cumple de forma sólida con lo que un gamer busca. Y es que si bien no es una PC que llega a presentar algo que destaque exponencialmente, si es una excelente computadora que puede ‘correr’ los últimos títulos ‘AAA’ sin problema alguno.

Ahora bien, para ofrecer una GPU económica, este es un equipo fantástico. Es una plataforma la cual ofrece mucho espacio, esto pensando en las mejoras y construcciones a futuro, por lo que es una PC actualizable la cual puede durar muchos años. Además, la ‘Lenovo Legion Tower 5i’ ofrece un diseño de sistema bien planteado. Ofrece además un control y rendimiento considerable, esto gracias a la aplicación ‘Lenovo Vantage’. Y como plus en este aspecto, ofrece a los consumidores mucha potencia a un precio razonable.

El nuevo equipo de Lenovo ofrece un diseño ‘industrial’.

DISEÑO MODERNO Y ÚTIL

Pero comenzando por su diseño, la ‘Lenovo Legion Tower 5i’ ofrece un estilo más ‘industrial’ que la clásica PC para juegos. En la parte posterior se ha incorporado un aleron y asa, lo cual nos recuerda a los autos de carreras y al mismo tiempo hace que todo el armazón parezca más una pieza de maquinaria, por lo que hace todo en conjunto se sienta como una herramienta independiente cuando la llevamos o trasladamos de un lugar a otro. Además, el ‘Flash’ acelerador que podemos apreciar en la ventana acrílica lateral de la carcasa, su tarjeta gráfica de gran tamaño, los ventiladores iluminados los ya clásicos colores RGB y su manejo de cableado hace que todo luzca mejor aún.

La parte posterior ofrece diversos puertos con un diseño estándar.

La composición de su parte o panel posterior del armazón de la PC es estándar en su mayor parte. Detalle aparte, es interesante apreciar un puerto USB tipo ‘C’, aunque a estas alturas lo ideal hubiese sido encontrar no uno sino dos puertos de esta clase (uno en la parte frontal de la computadora), ya que cada vez es algo más común, y tenerlo en la parte posterior resulta un poco molesto. Detalles aparte, el equipo ofrece dos USB 3.2, dos USB 2.0, puerto Ethernet, un adaptador Wi-Fi instalado junto a Bluetooth 5.0 y conectores de audio en la parte posterior y superior.

RENDIMIENTO

Pasando a este apartado, debo decir que la ‘Lenovo Legion Tower 5i’ destaca de forma clara. Esto se debe en gran parte a la NVIDIA GTX 1660 Super, la cual permite que saquemos provecho en todo momento jugando a ‘Full HD’. Es más, toda la acción podremos disfrutarla a más de 60 cuadros por segundo y resulta lo suficientemente flexible como para actualizar su tarjeta gráfica a futuro, como también otros componentes.

La computadora de Lenovo cumple con los requerimientos para todo gamer.

CONFIGURAR

En este apartado encontramos que la ‘Lenovo Legion Tower 5i’ ofrece un Intel Core i5 10400F, un procesador que si bien es de gama media, trabaja perfectamente como ya se mencionó anteriormente. Más aún con los CPU de 6 núcleos y 12 hilos. Por otro lado, si bien la tarjeta de video GTX 1660 Super no es la más actual de NVIDIA, resulta una interesante opción, sobre todo en este 2021. Y con relación a su temperatura, este modelo posee un ventilador para disipar el calor, aunque durante el tiempo de uso no se le encontró problema alguno con esto. Y en este punto hay que mencionar lo mismo para su CPU de 65W, el cual también tiene un disipador el cual es suficiente para manejar la temperatura del mismo de forma correcta.





Así luce el interior de la torre Legion T5i de Lenovo, la misma que se ha lanzado en nuestro país. (Foto: Lenovo)

Otros aspectos a tener presente es que la ‘Lenovo Legion Tower 5i’ si bien cuenta con un módulo de RAM instalado, la placa nos dejará instalar hasta cuatro. Además este equipo cuenta con módulo de RAM de 8GB instalado de 3,200 MHz., aunque es recomendable expandir esto por lo menos con uno más para mejorar el rendimiento del equipo, aunque podremos instalar hasta cuatro. Detalles aparte, su tarjeta de video nos da acceso a tres puertos: DVI, HDMI y DisplayPort.

CONCLUSIÓN

Este modelo de ‘Lenovo Legion Tower 5i’ es un producto intermedio, balanceado. Un equipo que ofrece una buena cantidad de potencia por su precio en nuestro mercado. Además, ofrece mucho espacio para futuras actualizaciones y resulta ideal si es que no se desea gastar una gran cantidad de dinero en una PC solo para juegos. Por otro lado, podría quedar de lado si es que uno desea la PC para juegos más potentes y su configuración no cuenta con las últimas GPU de NVIDIA, aunque resulta ideal para un usuario el cual no tiene tiempo, ni mucho menos ganas, para armar una PC.

El análisis de la ‘Lenovo Legion Tower 5i’ fue desarrollado gracias a un equipo enviado por Lenovo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lenovo Legion T5i.

Procesador: Intel Core i5 10400F.

Intel Core i5 10400F. Sistema Operativo: Windows 10 Home.

Windows 10 Home. RAM: 8GB DDR4 3,200 MHz.

8GB DDR4 3,200 MHz. Almacenamiento: NVME 256GB y disco duro de 1TB 7200 RPM.

NVME 256GB y disco duro de 1TB 7200 RPM. Tarjeta de video: NVIDIA GTX 1660 Super.

NVIDIA GTX 1660 Super. PSU: 400W.

Nuevo video de la ‘Lenovo Legion Tower 5i’