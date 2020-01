La calidad de los videos animados de RIOT Games ya no tienen nada que envidiar al material publicado por Blizzard. Y es que el nuevo material que da inicio a la temporada 2020 de ‘League of Legends’ goza del mismo nivel que los que hemos visto en ‘Overwatch’, ‘Diablo’ y ‘World of Warcraft’ por ejemplo.

Este nuevo material nos presenta tres combates épicos, en los que podremos ver a ‘Garen’ y ‘Lux’ defender a ‘Demacia’ ante un poderoso ataque de ‘Sylas’. En otro, veremos como ‘Ezreal’ desata una horda de ‘voidlings’ pero recibe ayuda de ‘Kai’Sa’ para poder hacer frente a estos enemigos. Y como detalle extra, tenemos a ‘Caitlin’ y ‘Vi’ quienes harán frente a los seguidores de ‘Urgot’.

Con todo este contenido, el material goza de grandes emociones y de momentos épicos, y además nos dan algunas pistas de la historia y mitología de ‘League of Legends’, todo muy bien acompañado de una interesante versión orquestal de ‘Warriors’, interpretada por ‘2WEI’ y ‘Edda Hayes’.

Se esperan grandes novedades para esta temporada, así que estaremos pendientes ya que comenzarán a llegar muy pronto.