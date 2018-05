LEGO The Incredibles: Llega un nuevo tráiler del videojuego [VIDEO]

En este nuevo material de LEGO The Incredibles , veremos la importancia del trabajo en equipo con el fin de hacer frente a poderosos villanos que han invadido este universo. Es más, cada uno de los distritos de este mundo han sido tomados por una oleada de enemigos y mentes criminales, como por ejemplo Syndrome y The Underminer .

Así es como asumiendo el rol de la familia con superpoderes, deberemos superar grandes desafíos para poder enfrentarnos en épicas batallas a los jefes de cada zona, esto con el fin de devolver la justicia a la ciudad.



Pero esto no es todo, ya que además, podremos descubrir diversos secretos mientras enfrentamos a otros villanos en el emocionante mundo dinámico de LEGO The Incredibles , título que llegará el próximo 15 de junio de 2018 a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.