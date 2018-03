LEGO The Incredibles: Se filtra el nuevo videojuego de Warner Bros.

Luego de hace ya varios años Los Increíbles ('The Incredibles') regresarán a la pantalla grande con una secuela dirigida por el mismo Brad Bird. Pero eso no es todo lo que llegará de los divertidos personajes, ya que se filtró que Warner Bros. Entertainment está preparando ' LEGO The Incredibles ', el juego.



Pese a que aún no existe un anuncio oficial por parte de la compañía, un manual de instrucciones incluido en el set de juguetes LEGO Juniors Incredibles 2, ha confirmado que el juego de 'LEGO The Incredibles' está en desarrollo.



LEGO LEGO The Incredibles. (Difusión)

Todavía no hay mayores detalles acerca de esto, aunque es muy probable que el título llegue al mismo tiempo con el estreno de la película secuela, es decir, para la primera quincena de junio.

Algo que se pudo notar en el folleto de instrucciones fue que ' LEGO The Incredibles' llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.