Acaba de estrenarse ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’, la nueva cinta de la franquicia. Y por tal motivo Warner Bros. Games y TT Games aprovecharon este momento para revelar un nuevo tráiler de ‘LEGO: Star Wars The Skywalker Saga’, videojuego que llegará el 2020.

Este nuevo título fue revelado el pasado mes de junio, y lo más importante es que abarcará la totalidad de la saga principal, así que se podrá disfrutar de las nuevas películas, incluyendo ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’.

El nuevo material muestra nuevas escenas que harán recordar grandes momentos a todos los fans de la franquicia, y ver a diversos personajes como ‘Boba Fett’, ‘Darth Maul’, ‘Darth Vader’, ‘Leia’, ‘Luke’, ‘Kylo Ren’ y ‘Rey’.

‘LEGO Star Wars: The Skywalker Saga’ aún no tiene fecha de lanzamiento, pero se podrá jugar el próximo año en PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox y PC.