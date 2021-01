Si bien el lanzamiento de ‘Lego Star Wars: The Skywalker Saga’ se tenía programado para el pasado año, Warner Bros. Interactive Entertainment y Traveller’s Tales Games decidieron aplazar su lanzamiento para ofrecer una mejor entrega.

Por otro lado, el título ofrecerá una gran cantidad de contenido y permitirá que todos los fans disfruten de las nueve películas de la franquicia (principales).

Hace un hace un tiempo no se tenían novedades acerca del videojuego, TT Games ha revelado que el título contará con 800 personajes únicos, siendo 300 de ellos jugables, y que la mayoría de estos provienen de la más reciente trilogía de la franquicia. Como plus a esto, se podrá acceder a una gran diversidad de planetas y lunas.

Si bien ‘Lego Star Wars: The Skywalker Saga’ aún no cuenta con fecha de lanzamiento oficial, si se sabe que llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC.

Tráiler de ‘Lego Star Wars: The Skywalker Saga’