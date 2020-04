Si recordamos un poco, y de forma misteriosa, los títulos de ‘Lego Lord Of The Rings’ desaparecieron de las tiendas virtuales, vale decir de PlayStation Store, Microsoft Store, Steam, WiiU eShop y demás.

Y ha tenido que pasar más de un año para que todos los fanáticos de la franquicia ‘El Señor de los Anillos’ puedan volver a disfrutar de estos videojuegos con el clásico estilo que solo ‘LEGO’ puede dárselos.

Así es, tanto ‘Lego Lord of the Rings’ como ‘Lego The Hobbit’ están de regreso en las respectivas tiendas digitales. En el caso del primero, pueden encontrarlo para PlayStation 3, Xbox 360, Android, Nintendo 3DS, iOS, PlayStation Vita, PC y Mac; mientras que en el caso del segundo regresa a PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, Nintendo 3DS, PlayStation Vita, PC y Mac.

Sobre el motivo de la desaparición de estos títulos no se ha hecho ningún comunicado oficial, aunque lo más probable es que se debió a un temas de licencias con New Line Cinema, compañía que maneja los derechos de las películas.

