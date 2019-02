'Left Alive': Conoce a los compositores de la emotiva banda sonora de este survival action [VIDEO]

Square Enix ha revelado un nuevo video de 'Left Alive' mostrando el talento internacional y las mentes creativas detrás de esta épica banda sonadora orquestada para el próximo título de survival action.

En el video, el compositor Hidenori Iwasaki (serie de 'Front Mission') se une al veterano compositor de música de películas y televisión Shinnosuke Miyazawa ('007Spectre', 'Finding Dory' , 'The Last Guardian') y el orquestador Jordan Seigel ('Trolls', 'Ant-Man and the Wasp') en los famosos Estudios Abbey Road en Londres para discutir sus inspiraciones y el proceso creativo para la música de 'Left Alive'.

Usando su experiencia combinada en varias industrias del entretenimiento, estos artistas se han unido para crear una banda sonora emotiva, emocionante y energética que traerá nuevos niveles de suspenso, drama e intriga a la historia y gameplay.

'Left Alive' será lanzado el 5 de marzo, 2019 para PlayStation 4 y STEAM. La edición limitada 'Mech' está disponible para su pre-orden exclusivamente desde la Square Enix Online Store. Las pre-ordenes digitales también están disponibles a través de la PlayStation Store y STEAM Store.