No cabe duda alguna que ‘Call of Duty’ es una de las grandes franquicias en el mundo de los videojuegos, y esto queda reforzado con el reciente lanzamiento de ‘Modern Warfare 2′, título que ha logrado impresionantes ventas.

Esto se ha revelado desde la misma página web de Activision, la cual ha indicado que el videojuego ha logrado alcanzar los 800 millones de dólares en tan solo su primer fin de semana de ventas.

Y solo para hacer una comparación, ha superado ya a películas como ‘Top Gun: Maverick’ o ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’, y esto es en tan solo su primer fin de semana, fuera de las ventas que logre obtener de cara a las fiestas de fín de año.

‘Call of Duty: Modern Warfare 2′ ya se encuentra disponible en nuestro mercado en formato multiplataforma y transgeneracional, y si aún no has podido ver nuestra video reseña, aquí la compartimos.

Video análisis de ‘Call of Duty: Modern Warfare 2′

