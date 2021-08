Bandai Namco goza de una gran cantidad de títulos los cuales estarán saliendo a la venta de cara al futuro, como es el caso de ‘Tales of Arise’, el cual estará disponible en tan solo un mes.

Y para que todos los gamers puedan probar la nueva entrega de la reconocida franquicia, la compañía japonesa anunció que la próxima semana estará disponible una versión de prueba.

El ‘demo’ de ‘Tales of Arise’ llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S desde el 18 de agosto, aunque por el momento no se ha revelado cuál será el contenido del mismo, o de poder trasnferir nuestro avance a la versión final del videojuego.

‘Tales of Arise’ saldrá a la venta para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el 10 de setiembre.

Nuevo tráiler de ‘Tales of Arise’