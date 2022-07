Quienes pensaban que las aventuras de ‘Stranger of Paradise Final Fantasy Origin’ habían terminado se equivocaron, y es que desde Square Enix han anunciado que ya se encuentra disponible la nueva expansión del videojuego.

Así es, ‘Trials of the Dragon King’, la primera expansión ya se puede encontrar disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC vía la Epic Games Store.

Desarrollado en colaboración con el Team NINJA de KOEI TECMO GAMES, ‘Trials of the Dragon King’ narra una historia original que se lleva a cabo después de los eventos del juego principal, cuando ‘Jack ‘y sus amigos visitan una isla en el ‘Cardian Archipelago’ para investigar la súbita aparición de ‘Bahamut’ y descubrir si es un aliado o enemigo.

Con este nuevo contenido, podremos disfrutar de nuevas misiones, nuevas armas, además de otros trabajos, accesorios y el nuevo modo de dificultad, ‘Bahamut’.

Detalles aparte, desde Square Enix se ha anunciado que más adelante estarán llegando dos capítulos adicionales: ‘Wander of the Rift’ y ‘Different Future’, los cuales estarán disponibles gracias al pase de temporada.

Nuevo tráiler de ‘Stranger of Paradise Final Fantasy Origin’