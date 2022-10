Si ya terminaron ‘Stranger of Paradise Final Fantasy Origin’ o siguen disfrutando del buen título de Square Enix, desde la compañía japonesa llegan muy buenas noticias.

Y es que todos ls gamers podrán embarcarse en una nueva aventura gracias al lanzamiento de su segunda expansión, ‘Wanderer of the Rift’, la cual ya se encuentra disponible en las consolas de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC vía Epic Games Store.

Desarrollado en colaboración con Team NINJA de KOEI TECMO GAMES, ‘Wanderer of the Rift’ continua la historia de la reciente expansión ‘Trials of the Dragon King’, en la que los jugadores pueden enfrentar a ‘Gilgamesh’ junto a ‘Jack’ y sus aliados.

Pero eso no es todo, ya que además este nuevo contenido llega con nuevas misiones, un nuevo trabajo, un nuevo nivel de dificultad, y mucho más.

Nuevo tráiler de ‘Stranger of Paradise Final Fantasy Origin’

TE PUEDE INTERESAR