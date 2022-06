Siempre es una sana costumbre el ver como Activision brinda soporte a ‘Call of Duty: Vanguard’, la última entrega de la franquicia de disparos en primera persona y ‘Warzone’. Y un claro ejemplo de esto es la nueva temporada que llega para ambos títulos.

Así es, una nueva ración de mapas, nuevas armas, ‘operadores’, y mucho más ya se encuentra disponible.

En el caso de ‘Warzone’, tendremos un nuevo mapa llamado ‘Fortune’s Keep’, esto fuera de la actualización de ‘Caldera’, el escenario principal, siete cámara para mercenarios a las que podremos acceder mediante tarjetas doradas y más.

Y con relación a ‘Call of Duty: Vanguard’ llega el mapa ‘USS Texas 1945′, y durante la temporada podremos probar lo que nos ofrece ‘Desolation’, un nuevo mapa para el modo ‘Zombies’ junto a una nueva historia, nuevos ‘operadores’ para desbloquear mediante el pase de batalla y mucho más.

Como plus a todo esto, ‘Call of Duty’ tendrá una colaboración con la franquicia ‘Terminator’. De forma más concreta, veremos al ‘T-800′ y al ‘T-1000′, aunque no se sabe en que fecha exacta llegarán estos personajes.

Nuevo tráiler de ‘Call of Duty’