Estando ya a poco mpas de dos meses para que Square Enix publique ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, la compañía japonesa ha publicado un nuevo video en el cual se revelan detalles más que interesantes acerca de lo que será la banda sonora de este título.

Así es, el ‘soundtrack’ será muy importante para este videojuego, por lo que estará compuesto por verdaderas obras maestras del rock y pop de la década de los ochenta.

Es más, el título tendrá tres estilos musicales distintos para su banda sonora, una de tipo orquestal épica, otro con canciones licenciadas de los ochenta, y por último un álbum de rock original, creado de forma exclusiva para el videojuego.

Lo más llamativo, es que entre los grupos musicales licenciados para este título vamos a encontrar a Iron Maiden, KISS, New Kids On The Block, Rick Astley, Hot Chocolate y muchos más que aún no se han revelado. Y para poder escucharlos se tendrá que hacer uso del walkman de ‘Star-Lord’ y al seleccionar las canciones podrán inspirar al equipo en los combates.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ saldrá a la venta el 26 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC y Nintendo Switch.

Nuevo video de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’

