Una de las franquicia más longevas y aclamadas de Konami por parte de la comunidad gamer es sin duda alguna ‘Castlevania’, y para que todos puedan seguir disfrutándola, la compañía japonesa anunció el lanzamiento de una nueva colección.

Así es, ‘Castlevania Advance Collection’ ya se encuentra disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC vía Steam.

Esta colección presenta algunos de los títulos más reconocidos y favoritos de los fanáticos de la serie de la franquicia, entre ellos: ‘Castlevania: Circle of the Moon’, ‘Castlevania: Harmony of Dissonance’ y ‘Castlevania: Aria of Sorrow’. Además, la colección contará con un cuarto título adicional especial: el juego para SNES de 1995 ‘Castlevania: Drácula X’.

Y con motivo de este anuncio se ha publicado el tráiler de lanzamiento el cual podemos apreciar en esta nota.

Tráiler de lanzamiento de ‘Castlevania Advance Collection’

