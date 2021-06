Otra de las compañías que aprovechó el desarrollo del evento en línea ‘Summer Game Fest’ fue Koch Media, la cual presentó su nuevo sello premium ‘Prime Matter’ con la que publicará importantes juegos los cuales vienen siendo desarrollados en todo el mundo.

‘Prime Matter’ tiene como sede Koch Media en Múnich, y está conformado tanto por veteranos y nuevos talentos de la industria de los videojuegos, liderados por Mario Gerhold, de Koch Media.

Aquí compartimos algunos de los títulos que vienen siendo desarrollados bajo ‘Prime Matter’: ‘Payday 3’, ‘Crossfire: Legion’, el nuevo juego de ‘Painkiller’, ‘Scars Above’, ‘Final Form’, ‘Gungrave G.O.R.E.’, ‘Dolmen’, ‘The Last Oricru’, ‘Echoes of the End’, ‘The Chant’ y ‘Encased.

Cabe destacar que algunos de los nombre de estos videojuegos son de tipo provisional.

Tráiler de ‘Final Form’