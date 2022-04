Nintendo tiene un universo de personajes carismáticos, de eso no hay duda. De la mano de Hal Laboratory nos llega el nuevo titular de la bola rosa preferida del mundo: ‘Kirby and the Forgotten Land’, un juego de plataformas en tres dimensiones que busca revolucionar la fórmula sencilla que el personaje venía mostrando en sus entregas pasadas.

Si bien lo nuevo de Nintendo es muy divertido, por otro lado resulta un título muy sencillo.

LA TRAMA

La historia es bastante sencilla y sólo sirve de motor para explorar un nuevo universo. ‘Kirby’ y los ‘Waddle Dees’ son absorbidos por una grieta hacia un nuevo y desconocido universo ¿La misión a cumplir? Obviamente, rescatarlos. No esperemos giros argumentales o textos dignos de mención ya que sigue la misma línea de los juegos de Nintendo: viñetas de texto por parte de los personajes, menos del protagonista.

NIVELES Y VARIANTES

Aquí tendremos a nuestra disposición distintos niveles desarrollados bajo una estructura clásica que acaba en una batalla contra un jefe final. Sigue manteniendo la selección lineal de fases pero con algunos secretos para conseguir objetos que nos ayuden a mejorar nuestras habilidades. En conclusión, tanto en historia como en estructura, tienen la base jugable que se ha visto durante los 30 años del personaje rosa.

Claro, ahora tenemos una vista en tres dimensiones, que si bien no es el primer juego de ‘Kirby’ en lograrlo, logra aportar muchas ideas interesantes que hacen el juego mucho más interesante y no tan repetitivo. Cada enfrentamiento final requiere de ciertos ‘Waddle Dees’ salvados y estos los encontraremos completando niveles o misiones dentro de estas. Este sistema, hace que sea muy recurrente repetir una misión para sacarle el cien por cierto y aunque algunas misiones están bien escondidas, la mayoría serán desbloqueadas en tu totalidad en el primer intento.

Como es normal, ‘Kirby’ podrá absorber enemigos y algunos objetos del entorno para poder hacerse paso. Muchas de estas mejoras ya son comunes en la franquicia, por lo que se nota que en Hal Laboratory no han querido cambiar la fórmula más de la cuenta. Los objetos cotidianos que podemos absorber sólo están limitadas a partes concretas de la historia, lo que desaprovecha mucho el potencial del juego.

Lo que sí es interesante es que mediante avanzar en la aventura, desbloqueamos diferentes mejoras para los poderes, lo que aumenta sus posibilidades, pero sin alejarse de su base. Por ejemplo, la espada se mejora a una espada más grande con algunos movimientos diferentes y un poco más de daño. En algunos momentos exactos de la aventura, muchos puzzles están diseñados para una mejora específica, lo que se traduce en diversas áreas muy bien pensadas y que explotan sus posibilidades, pero generalmente están limitadas a misiones opcionales.

VISTAS

El tema de la cámara es algo que lamentablemente no termina de convencer. El juego puede ser mostrado como un juego en tres dimensiones pero no aprovecha las posibilidades. Si hubieran podido jugar con una cámara libre, quizás el resultado hubiera sido más satisfactorio. En pocas palabras, es un juego lineal que no aprovecha el planteamiento.

Sin contar eso, ‘Kirby and the Forgotten Land’ es un juego con mucho carisma, cariño y donde es imposible pasarlo mal. Si bien su limitada duración y posibilidades no hacen que sea un juego de muchas horas, el tiempo invertido será muy divertido y se nota que ‘Kirby’ es un personaje importante para Nintendo.

GRÁFICOS Y SONIDO

Gráficamente, el juego es muy bonito y colorido, como tiene que ser, pero nada que no se haya visto antes en la pequeña híbrida de Nintendo. Al ser un juego mucho más abierto, es posible ver diversos elementos lejos de nuestro personaje y se revela un problema que ya se ha visto mucho en ‘Pokemon Legends Arceus’, la reducción de elementos lejanos para ahorrar recursos. Parece que esta práctica se va a volver más evidente, y aunque no afecte la experiencia, se hace muy evidente por momentos.

A nivel sonoro, muchas de las películas sólo están musicalizadas con una melodía de fondo, sin voces o sonidos propios del personaje, lo que saca al jugador de contexto. Esto es una tremenda oportunidad perdida, porque Kirby es un personaje muy expresivo gracias a sus sonidos, pero si en una cinemática quitas eso estás perdiendo todo el poder del personaje. A nivel de arreglos, cumple y muchos son reimaginados de juegos anteriores, pero dándole un mix muy pegajoso, quizás de lo mejor del título.

DETALLES

Creo que el punto más bajo es la dificultad. El diseño de niveles es muy sencillo y los enemigos no son nada exigentes. Incluso, no hay penalidad por caerse al precipicio. Se que es un juego enfocado al público infantil y todo los juegos están diseñados ahora para reducir la frustración en el jugador, pero tiene que existir un balance.

CONCLUSIÓN

‘Kirby and the Forgotten Land’ es un juego divertido, simple y muy sencillo. Su escasa duración se ve reflejada en grandes cantidades de carisma que solo ‘Kirby’ puede ofrecer. Hay muchos puntos que mejorar, pero independiente de la cámara, es un juego más de Kirby y que no es la revolución que muchos esperan. Con el cambio que significó ‘Super Mario Odyssey’, muchos pensaban que este salto sería similar, pero este es quizás el juego intermedio entre la zona de confort del personaje y la revolución que los jugadores esperan.

El análisis de ‘Kirby and the Forgotten Land’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Nintendo para Nintendo Switch.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Hal Laboratory

• GÉNERO: Acción, Plataforma

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• PUNTAJE: 7.5

Tráiler de ‘Kirby and the Forgotten Land’