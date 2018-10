'Kingdom Hearts': Una nueva compilación es anunciada para PS4

Square Enix y Disney anunciaron 'Kingdom Hearts –The Story So Far–', una nueva colección que llevará a los jugadores a través de los nueve capítulos existentes de la amada serie de 'Kingdom Hearts'.



En 'Kingdom Hearts –The Story So Far–', los portadores de 'Keyblade' podrán revivir las aventuras de 'Sora', 'Donald Duck', 'Goofy' y compañía mientras luchan por detener la invasión de 'Heartless' que amenaza su universo. Los fans podrán viajar por diferentes locaciones de Disney y unir fuerzas con emblemáticos personajes de Disney y 'Final Fantasy' para pelear contra la oscuridad y traer de nuevo la luz a los diferentes mundos.



La compilación incluye los siguientes juegos:



Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX

• Kingdom Hearts Final Mix

• Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

• Kingdom Hearts 358/2 Days (Cinemáticas en HD)

• Kingdom Hearts II Final Mix

• Kingdom Hearts Birth by Sleep Final MIX

• Kingdom Hearts Re:coded (Cinemáticas en HD)



Kingdom Hearts HD 2.8 FINAL Chapter Prologue

• Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

• Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–

• Kingdom Hearts χ Back Cover (película)



'Kingdom Hearts –The Story So Far–' ya se encuentra disponible para preordenar en la tienda online de Square Enix y tiendas participantes solo en Estados Unidos.



'Kingdom Hearts –The Story So Far–' estará disponible el 30 de octubre a un precio de 40 dólares.