Square Enix y Disney han anunciado que ‘Kingdom Hearts: Melody of Memory’ ya se encuentra disponible el primer juego de ritmo de la franquicia en PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One.

En ‘Kingdom Hearts: Melody of Memory’ todos los gamers podrán revivir sus momentos favoritos de la franquicia, mientras viajan con ‘Sora’, ‘Donald’ y ‘Goofy’, junto a otros personajes familiares y seguir el ritmo de las canciones de la legendaria compositora Yoko Shimomura y canciones clásicas de Disney, incluyendo ‘Let It Go’ y ‘Under the Sea’, entre otros temas.

Ya sea solos, o con amigos y familia a través del multijugador en línea o modo cooperativo local, los gamers saltarán y se moverán al ritmo de la emocionante música de ‘Kingdom Hearts’ para derrotar enemigos y jefes en sus diversos modos de juego.

Como plus a esto, para aquellos que quieran más contenido musical de ‘Kingdom Hearts’, la banda sonora de ‘Kingdom Hearts III’ ya esta disponible digitalmente en todo el mundo. Esta presenta diez horas y más de 160 canciones del aclamado videojuego y una selección de títulos relacionados compuestos por Yoko Shimomura, Takeharu Ishimoto y Tsuyoshi Seikito.

