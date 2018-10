'Kingdom Hearts III': Square Enix revela nuevas imágenes

Si bien es cierto que Square Enix lanzará 'Kingdom Hearts III' para finales del mes de enero del próximo año, la compañía nipona no escatima momentos en los que nos muestra la calidad de su próximo lanzamiento.



Es por esto que se han revelado nuevas imágenes de esta entrega en la que podemos apreciar el regreso de los chicos de 'Twilight Town', pero además de esto también veremos a Hércules junto a otros personajes de su mundo como 'Hades', 'Megara', 'Pegaso' o el mismo 'Zeus'.



Cabe señalar que además de este universo, 'Kingdom Hearts III' llegará con una gran cantidad de mundos de Disney y de la misma Square Enix.



'Kingdom Hearts III' llegará el próximo 29 de enero del 2019 a PS4 y Xbox One, pero si no pueden esperar hasta el mes de enero recuerden que el 30 de octubre saldrá a venta 'The Story So Far', la compilación especial para PlayStation 4 que te contará lo más importante de esta saga.