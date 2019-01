'Kingdom Hearts III': Ya puedes escuchar y ver el tema principal del videojuego [VIDEO]

Previo al lanzamiento del anticipado videojuego 'Kingdom Hearts III' , el tema principal, ' Face My Fears', interpretado por la internacionalmente reconocida artista, cantante y escritora, Hikaru Utada y el ganador de 8 premios Grammy, 'Skrillex', ya se encuentra disponible.

'Face My Fears' es el soundtrack para la película 'Obertura', la cual establece a los jugadores en los eventos por venir en 'Kingdom Hearts III' mientras la batalla por la luz y vida se acerca a una épica conclusión. Con la ayuda de sus leales compañeros, 'Donald' y 'Goofy', 'Sora' se unirá a un icónico grupo de personajes de Disney y Pixar en un intento para derrotar a la oscuridad y salvar al universo.

'Face My Fears' se encuentra disponible en inglés y japonés como parte del EP 'Face My Fears' four-track EP. El sencillo también incluye 'Don’t Think Twice', otra canción interpretada por Utada y que también forma parte de 'Kingdom Hearts III'.

‘Kingdom Hearts III’ saldrá a la venta en nuestra región el próximo 29 de enero para PlayStation 4 y Xbox One.