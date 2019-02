'Kingdom Hearts III': El nuevo título de Square Enix bate récord en ventas

Square Enix anunció con que 'Kingdom Hearts III' , la más nueva entrega en la amada serie del juego de acción RPG, ha distribuido más de cinco millones de unidades en el mundo, contabilizando ambas versiones, físicas y digitales a través de todas las plataformas desde el lanzamiento el 29 de enero, haciéndolo el juego que más rápido se ha vendido en la historia de la serie.

El número de envíos y ventas digitales de este esperado juego en la famosa franquicia se conjugan con las muy buenas críticas, análisis y reseñas que ha recibido, esto gracias a sus impresionante apartado gráfico y su atractivo para nuevos jugadores junto a un muy buen desarrollo de su trama.

'Kingdom Hearts III' cuenta una conmovedora historia acerca del poder de la amistad y de la luz contra la oscuridad, mientras los jugadores siguen a un joven portador de la 'llave espada' llamado 'Sora', que se une con 'Donald Duck', 'Goofy' y sus amigos para proteger el universo de una fuerza malévola conocida como los 'Heartless'.

Desarrollándose en varios mundos incluyendo, pero no limitándose a mundos de Walt Disney Animation Studios como 'Frozen', 'Tangled', 'Big Hero 6' y 'Hércules'; mundos de Pixar Animation Studios como 'Toy Story' y 'Monsters, Inc.'; y 'Pirates of the Caribbean' de Disney, 'Sora' y sus amigos se unen con icónicos personajes de Disney y Pixar para completar grandes retos y superar la oscuridad que invade sus mundos.