'Kingdom Hearts III' deja ver en su nuevo tráiler a 'Winnie Pooh' y la 'Organization XIII' [VIDEO]

En muy pocos meses Square Enix estará publicando 'Kingdom Hearts III' , la nueva entrega en la que los universos de Disney y la compañía nipona se unen en una gran aventura.



Con motivo de esto, se ha publicado un nuevo tráiler del esperado título durante el Xbox FanFest 2018, en el que se ha revelado nuevo contenido del videojuego.



Aunque el material es algo breve, en este podemos ver y conocer nuevos detalles del título, como lo es el 'Bosque de los 100 acres', mundo de 'Winnie Pooh' al que 'Sora', junto a todos sus amigos, regresarán.

Además, veremos nuevas escenas cinemáticas de la gran batalla entre los 'Keybladers' en contra de la 'Organization XIII', y como detalle extra tendremos nuevas escenas ingame, con detalles y vistazos a los mundos de 'Tangled', 'Big Hero Six', 'Pirates of the Caribbean', y muchos otros más.



Recuerden que 'Kingdom Hearts III' llegará el próximo 29 de enero del 2019 a PS4 y Xbox One.