Estamos acostumbrados a interesantes propuestas pero en estos tiempos, casi todo se ha vuelto competitivo. ‘Killer Queen Black’ es un claro ejemplo y un título que se dejó ver en una transmisión de Nintendo (‘Direct’) hace ya algún tiempo.

TRAMA

Si hablamos de historia, lamento decir que ‘Killer Queen Black’ no la tiene. Claro, podemos inferir que es una guerra entre abejas, pero fuera de eso, no tenemos nada. De entrada solo tendremos la opción para jugar partidas rápidas o de tipo competitivas, y jugar una especie de misiones sencillas que nos enseñan las mecánicas del juego, y aunque pueda parecer que no aportan mucho ya que las bases son muy intuitivas, es bastante necesario si queremos saber que estamos haciendo.

‘Killer Queen Black’ ya se encuentra disponible en nuestro mercado para Nintendo Switch y PC.

VISUAL Y MECÁNICAS

‘Killer Queen Black’ goza de un arte pixelado cumplidor, aunque el caos en pantalla es algo abrumador. Nuestro personaje es tan pequeño que al mostrar a todos los personajes en esta, puede pasar desapercibido.

Los controles son muy precisos según el rol que interpretemos. Como varios juegos actuales, cada personaje tiene que elegir un rol entre dos posibles. Cada equipo tiene 4 jugadores y pueden ser personas reales o controlados por la inteligencia artificial. Eso se ha decidido por que cada equipo necesita tener esa cantidad de jugadores para ser equilibrado. Si uno no está en sintonía o no sabe qué hacer con su rol, la derrota está prácticamente asegurada.

En teoría, un jugador puede ser la reina y los demás obreros. Cuando seleccionemos la partida, el juego nos propone elegir de qué cosa queremos jugar. Como es predecible, casi todos buscan ser la reina ya que es un persona más fuerte, ágil y con mucha más acción. Para ganar la partida hay 3 condiciones de victoria: económica, militar y caracol.

‘Killer Queen Black’ ya se encuentra disponible en nuestro mercado para Nintendo Switch y PC.

OBREROS, MILITARES Y REINAS

Como ‘obreros’, la forma económica es conseguir unas esferas y colocarlas en nuestra base. Necesitaremos un total de 12 esferas para ganar por esta vía. En este rol tendremos vidas ilimitadas y podremos fallecer cayendo en huecos o siendo asesinados por las reinas. También como obrero nos podemos volver una especie de soldado gracias a unas cápsulas en el mapa, pero perderemos la capacidad de cargar esferas, por lo que depende mucho lo que necesitemos y como nos enfocamos para conseguir la victoria.

La victoria ‘militar’es acabar un cierto número de veces con la reina enemiga. Estos personajes tienen mucha movilidad y pueden marcar la diferencia si es que somos muy buenos. Podemos ir directamente por la reina o por los obreros enemigos, depende como queramos jugar. La victoria por ‘caracol’es algo diferente. En cada mapa hay un caracol y si conseguimos llevarlo para cierto punto, ganaremos la partida.

COMUNICACIÓN

La comunicación es muy importante en el juego y me sorprende que le hayan dado prioridad a esta característica. ‘Killer Queen Black’ cuenta con un chat de voz integrado al videojuego. Conseguir jugadores que hablen nuestro idioma esta algo complicado pero siempre nos queda el juego local para disfrutar de algunas partidas.

‘Killer Queen Black’ ya se encuentra disponible en nuestro mercado para Nintendo Switch y PC.

DETALLES Y MÁS DETALLES

El desnivel de cada partida es bastante obvio y lo resumiré de esta forma: Una ‘reina’ que sabe jugar puede hacerse la partida sola, un ‘obrero’, es casi imposible. No quiero decir que los roles están desbalanceados, pero es obvio que jugar como ‘reina’ hace que dicha condición sea mucho más versátil, pudiendo aprovechar más fácil de los jugadores inexpertos.

Su enfoque como ‘eSport’ está muy marcado, pudiendo ver partidas en vivo de jugadores en el mundo. Las primeras partidas son muy interesantes pero gozan de mucha profundidad jugable al título. Es un juego competitivo si, pero autodenominarse ‘eSport’ ya es decir mucho más.

CONCLUSIÓN

‘Killer Queen Black’ tiene más luces que sombras. Es un juego curioso y que te puede dar un gran momento de diversión. El balance hace que dependas mucho de tus compañeros y eso puede frustrar. La idea es buena y estoy seguro que tendrá un público fiel pero dudo que el juego llegue a ser lo que se propone.

Esta reseña fue desarrollada gracias a una copia digital de ‘Killer Queen Black’ para Nintendo Switch brindada por Nintendo. ‘Killer Queen Black’ puede ser encontrado en la tienda virtual de Nintendo Perú.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch, PC

• DESARROLLADORA: Liquid Bit

• GÉNERO: Acción, Aventura

• DISTRIBUIDOR: Liquid Bit

• ​PUNTAJE: 7.5