Estamos en una época de la generación que esperamos juegos muy llamativos, que expriman al máximo los nuevos equipos y hardware. Hoy hablaremos un juego que desde su anuncio, parecía una película de animación más que un videojuego gracias a su increíble calidad visual. ‘Kena: Bridge of Spirits’. ¿Es un buen videojuego?.

‘Kena: Bridge of Spirits’ es un experiencia que todos los gamers podrán disfrutar a lo grande.

UN POCO DE HISTORIA

Desarrollado por Ember Lab, el estudio comenzó como un estudio de animación y contenido digital. Su portafolio incluye comerciales basados en personajes y cortos animados para The Coca-Cola Company, Hisense y MLB. Quizás el trabajo más conocido y que los llevó a la fama fue el corto ‘Terrible Fate’ inspirado en ‘The Legend of Zelda: Majora’s Mask’. Ahora el estudio cambió de rubro y se dedica completo al desarrollo de videojuegos, y ‘Kena: Bridge of Spirits’ es su primer título.

LA RAÍZ

‘Kena: Bridge of Spirits’ es un videojuego de acción en tercera persona, en este controlaremos a la protagonista del mismo nombre, una joven guía espiritual con habilidades mágicas. En combate, usaremos una vara de madera, variando entre ataques ligeros y fuertes, el clásico arco y flecha y bombas espirituales. La historia tiene lugar en un lugar ficticio inspirado en sitios orientales como India y Japón, este lugar sufrió una tragedia hace mucho tiempo, nuestra protagonista no es originaria de este lugar, nuestro objetivo principal será ayudar a los espíritus en su transición del plano de los vivos al de los muertos. La aldea principal será el centro de nuestra aventura, ya que de ella iremos a las tres diferentes áreas del mundo.

Un elemento importante en el juego son los ‘Rots’, los pequeños y elusivos espíritus del bosque, los encontraremos escondidos en cualquier lugar en el mundo. Estos pequeños compañeros nos ayudarán en el combate, como un bono extra a nuestros ataques y en los puzzles moviendo o descubriendo nuevos objetos, estos son un coleccionable del juego y con esto nuestra exploración en sitios recónditos será recompensada con upgrades cuando encontremos más de ellos.

LAS ÁREAS

El mundo está repartido en tres zonas con dos o tres subzonas, este contiene un bosque mágico, montañas y amplios campos sin vegetación, la zona más llamativa y mejor elaborada es el bosque, tiene lo mejor que nos ofrece el apartado visual del juego, los bosques, los ríos, las cascadas, y los picos de las montañas son todos explorables, la paleta visual y el brillo queda perfecto en estos ambientes, desde los primeros minutos es un placer para los ojos.

MECÁNICAS

El combate es simple, nuestra vara será nuestra forma principal de ataque, con golpes ligeros y fuerte, el arco y las bombas será nuestra forma de atacar a distancia y para defendernos podremos esquivar, bloquear o hacer parry, esta última técnica será la mejor pero la más complicada de ejecutar. Todo esto se podrá mejorar y junto a estas mejoras podremos usar a los rots en combate para lograr una ventaja en combate. Los combates son simples, tendremos que pelear con un grupo de enemigos en lugares fijos del mapa, los jefes que son dos o tres por área con uno principal tienen un patrón de ataque muy fácil de aprender para jugadores acostumbrados a los juegos de acción. Después de vencer a estos no volverán a aparecer, dejando un mundo sin combate cerca al final de la historia.

GRÁFICOS Y AUDIO

Gráficamente es un título precioso. Si bien hay muchos detalles por pulir, el juego muestra un diseño de arte soberbio y queda en evidencia la gran experiencia del estudio en cortos de animación. Un juego puede entrar por los ojos, ‘Kena: Bridge of Spirits’ es un gran ejemplo de que un juego bonito puede interesar y ser muy disfrutable.

En el apartado musical contiene el estilo de música de Bali, que va a punto con la temática espiritual del juego, creando un sentimiento de relajación y calma en el jugador. Algunos detalles sonoros como la dirección de actores no fue la mejor y se nota diferentes deficiencias en la interpretación. Incluso en muchos momentos el volumen de las voces está por debajo de la música de fondo.

CONCLUSIÓN

‘Kena: Bridge of Spirits’ prometió un gran apartado visual y entregó más de lo esperado, junto a la jugabilidad y la banda sonora lo hace uno de las sorpresas de este 2021, durante las casi 15 horas y otras más si quieres todos los coleccionables esparcidos por el mundo, el juego mantiene un ritmo propio que nunca llega a aburrir. El juego es recomendado para los más veteranos del género como para jugadores casuales, ya que sus cuatro niveles de dificultad están hechos a la medida para todos.

El análisis de ‘Kena: Bridge of Spirits’ fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Ember Lab para consolas PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, PC

• DESARROLLADORA: Ember Lab

• GÉNERO: Acción, Plataformas,

• DISTRIBUIDOR: Ember Lab

• PUNTAJE: 9

Tráiler de lanzamiento de ‘Kena: Bridge of Spirits‘