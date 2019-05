'Katana Zero': Toda una gran sorpresa en el mundo de los títulos independientes [RESEÑA]

Hay juegos que a simple vista parecen muy buenos y hay otros que sin parecerlo, lo son. Esta es la percepción inicial de 'Katana Zero', un juego que a primera vista no parece nada especial, pero luego de las primeras horas puedo decir que es de los mejores del año del género de los independientes.

LA TRAMA

Desde el inicio, sabemos que nuestro protagonista es un asesino que el cual solo cumple recados y elimina a sus blancos. Además, la historia se nos cuenta en forma de sesiones en donde nuestro personaje se ve cuestionando las decisiones de su jefe y de alguna forma pensando si lo que está haciendo es lo correcto.

El sistema de múltiples respuestas, aunque no es perfecto, ayuda a que logremos tener cierta empatía con el protagonista y de alguna forma tracemos el perfil de este. La narrativa enfocada en las pesadillas de nuestro protagonista se desarrolla de forma muy interesante y hace que nos interesemos rápidamente por lo que sucede. Al inicio podemos sentirnos algo confundidos por la forma en como se nos plantea la historia, pero eso no quita el interés generado por la misma.

Katana Zero se encuentra disponible en Nintendo Switch, PC y PS4. Katana Zero se encuentra disponible en Nintendo Switch, PC y PS4.

MODO DE JUEGO

El modo de juego hace recordar mucho a juegos como 'Hotline Miami' o '12 is better than 6'. El juego se centrará mucho en la 'prueba y error', por lo que en muchas ocasiones deberemos intentar una fase hasta aprendernos los patrones y así poder superarla. Fuera de esto, un detalle que resultó muy interesante es que no siempre se centra en la modalidad de juego que se nos muestra, ya que también encontramos partes de infiltración donde el encargo principal es no eliminar a nadie. Incluso en las misiones avanzadas siempre nos piden algo distinto que hacer.

Los movimientos de nuestro personaje son básicos: movernos, atacar, utilizar algún objeto recogido, deslizarnos y hacer el tiempo más lento ( 'ralentizar'). Esto último es lo que aumenta la intensidad del titulo ya que el correcto uso de esta habilidad nos ayudará en muchas situaciones o conseguiremos asesinatos bastante vistosos. Los controles responden de maravilla y no son para nada complicados.

GRÁFICA

El estilo gráfico se presta mucho para aumentar la experiencia, ya que haciendo uso del 'pixel art', todo lo que apreciamos se presta mucho para emular una experiencia 'retro' de alta velocidad. No es un juego que necesite verse bien para ser espectacular y títulos similares como 'Dead Cells' o 'Hotline Miami' tienen un alma que muchos juegos quisieran imitar.

Los niveles son muy variados y encajan muy bien para mostrar la aventura de nuestro personaje. Desde casas llenas de enemigos hasta cárceles se encuentran muy bien desarrolladas. No son muchos niveles, pero cada uno es único y se pueden disfrutar a gran nivel.

APARTADO SONORO

La banda sonora es excelente. Melodías muy electrónicas que mejoran la experiencia. Muchos de los niveles cuentan con un tema propio el cual recordaremos por horas. Es increíble como este juego difícilmente pueda tener problemas en estos aspectos. Incluso los sonidos de ataque o asesinato son los correctos. 'Katana Zero' demuestra que si uno quiere hacer las cosas bien, no necesitas un alto presupuesto.

El único punto negativo que se puede encontrar es la duración del título. Claro que queremos regresar a seguir jugando, pero si hemos hecho nuestra tarea y recordamos los patrones, pasaremos el juego muy rápido.

CONCLUSIÓN

'Katana Zero' es un gran título. Askiisoft ha hecho un juego memorable y para el recuerdo. No es perfecto, pero el viaje es tan placentero que confirma que lo independiente mantiene viva esta industria, y más aún por su precio, ya que es muy cómodo para las horas de diversión que tendremos. Desde ya apuntamos que 'Katana Zero' es uno de los títulos favoritos del año en el género de los independientes, y no me extrañaría que lo sea en el año.



Este análisis fue desarrollado gracias a un código de Nintendo Switch proporcionado por Nintendo. Recordando además que 'Katana Zero' ya está disponible en la tienda de Nintendo Perú online.

FICHA TÉCNICA

PLATAFORMA: Nintendo Switch, PC, PS4

DESARROLLADORA: Askiisoft

GÉNERO: Acción, Plataforma, 2D

DISTRIBUIDOR: Devolver Digital

​PUNTAJE: 8.5