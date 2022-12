Sin duda alguna la serie ‘Just Dance′ siempre ha sido reconocida como una de las series de videojuegos de baile más exitosa dentro de los últimos años. Un merecedor puesto que no necesariamente se ha conseguido por la cantidad de canciones que renueva con cada entrega, sino debido a la innovación que ha venido ofreciendo a través del paso de los años.

Una serie de juegos que inicio con colecciones de videos musicales conformados por bailarines resaltados y los típicos controles de movimiento. Un movimiento osado por parte de Ubisoft. Pero no solo quedo ahí, pues se mantuvo actualizando con el paso del tiempo, sin dejar esa esencia que lo caracterizo desde sus inicios en las consolas de sobremesa.

HACIENDO HISTORIA

Los últimos títulos que ha venido presentando la franquicia ha resaltado desde un siempre versátil enfoque multijugador, pasando por el ya conocido sistema de ranking mundial, hasta llegar en esta última entrega a interfaces más orgánicas, intuitivas y personalizarles.

Toda una plataforma de baile que buscan que los jugadores encuentren las canciones más reconocidas en la actualidad mediante un enfoque más dinámico que asemeja a las actuales plataformas de ‘streaming online′.

2023

En esta última entrega, ‘Just Dance 2023′ renueva prácticamente toda su interface y agrega una serie de adiciones que marcan un antes y un después para toda la franquicia, y como siempre sin dejar de lado la formula inicial que cautivo a muchos videojugadores y bailarines. Es una franquicia que evoluciona con el tiempo.

Desarrollado y producido por Ubisoft para PlayStation 5, Xbox Series S/X y Nintendo Switch. Esta edicion del 2023 se despide de las plataformas de anterior generación, PlayStation 4 y Xbox One. Enfocándose más como una plataforma en línea con un enfoque ‘free to play′ y contenido mediante actualizaciones periódicas.

La nueva entrega del título de Ubisoft presenta intersantes novedades y una renovada interfaz.

CON TRAMA Y VARIEDAD

Esta nueva entrega se caracteriza por contar en esta oportunidad con un modo de juego introductorio a modo de historia llamado ‘Enter The Danceverses′. Uno en el que se busca darle cierta personalidad a los bailarines, contando una pequeña historia de héroes y villanos a través de un paso por secuencias de baile y alocadas coreografías.

Un modo de juego que servirá para entender un poco de que va esta nueva entrega, así como de buscar que empaticemos y nos identifiquemos con cada uno de los personajes o maestros de baile. Dentro de las canciones que componen esta más reciente entrega se encuentran:

‘Can´t Stop The Feeling′ de Justin Timberlake, ‘Locked Out Of Heaven′ de Bruno Mars, ‘Physical′ de Dua Lipa, ‘Toxic′ de Britney Spears, ‘Dynamite′ de BTS, en su versión single y extreme. Titulos tan variados que incluyen por ejemplo también a ‘Radioactive′ de Imagine Dragons y hasta ‘Numb′ de Linkin Park.

También debemos resaltar la selección de avatares, la edición de tarjetas de jugador, creacion de listas de reproducción personalizables. Así como poder desbloquear cientos de extras y apartados cosméticos dentro del juego.

VARIANTES

Otro de los cambios de esta nueva entrega se encuentre en que ahora Ubisoft apuesta por convertir el título en una plataforma de baile en línea. Una particularidad muy necesaria para este tipo de títulos debido a las actualizaciones constantes.

Ahora se permitirá poder descargar las canciones ya que los temas que componen el titulo no vienen almacenados en el disco o cartucho de Nintendo Switch.

GRÁFICOS

Dentro del apartado grafico podremos notar entornos en tres dimensiones, efectos de iluminación, partículas y una muy conveniente resolución. También podremos participar de maravillosas y deslumbrantes coreografías

Dentro del entorno de selección de canciones estas se encontrarán ahora agrupadas por diversos tópicos, desde géneros, hábitos, estados de ánimo, tipos de cantantes, dúos, tríos cuartetos, la diversión se encuentra realmente asegurada y sobre todo constantemente actualizada.

CONCLUSIÓN

Esta nueva entrega de la serie ‘Just Dance′ apuesta el todo por el todo, con una plataforma en línea renovada, una más intuitiva y organizada interface, cuarenta títulos de los que no faltan los clásicos. Un amplio repertorio con la posibilidad de poder adicionar canciones nuevas mediante el servicio de ‘Just Dance+′. También una serie de personajes y avatares más personalizables, así como ‘Danceverse′. Pero sobre todo sin dejar de lado la esencia de la franquicia.

‘Just Dance 2023′, es un título que se adapta a estos tiempos modernos donde el ‘streaming′ y la conexión constante a internet lo son prácticamente todo.

El análisis de ‘Just Dance 2023’ fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Ubisoft.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Ubisoft

• GÉNERO: Baile

• DISTRIBUIDOR: Ubisoft

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento de ‘Just Dance 2023’