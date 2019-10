La compañía francesa Ubisoft ha anunciado el nuevo modo de juego ‘All-Stars’ para ‘Just Dance 2020’, la próxima entrega de la franquicia musical que estará llegando el próximo 5 de noviembre.

Esta nueva modalidad permitirá a todos los jugadores el poder redescubrir y avanzar con diez canciones icónicas de los últimos diez años de ‘Just Dance’, y al completar esto, podrán desbloquear una canción exclusiva.

Y para que nadie se quede sin bailar, Ubisoft ha preparado también eventos especiales en ‘Just Dance 2019’, en los que cada semana se irán añadiendo diferentes temas:

• Del 17 al 23 de octubre: Podrás bailar ‘7 rings’ de Ariana Grande, una nueva y exclusiva canción de ‘Just Dance 2020’ solo durante una semana.

• Del 24 de octubre: ‘You Don’t Know Me’ de Jax Jones Ft. RAYE y ‘Proud Mary’ de Ike & Tina Turner (‘Just Dance 2’).

• Del 31 de octubre: ‘Boys’ de Lizzo y Lump de The Presidents of the United States of America (‘Just Dance 1’).

• Del 7 de noviembre: ‘Mayores’ de Becky G & Bad Bunny y ‘Soul Bossa Nova’ de Quincy Jones and His Orchestra (‘Just Dance 2’).

‘Just Dance 2020’ saldrá a la venta el próximo 5 de noviembre para Nintendo Switch, PS4, PS4 Pro, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X y Stadia.