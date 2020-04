Durante este tiempo de cuarentena y aislamiento diversas compañías han ofrecido una gran variedad de títulos gratuitos, pero ha sido Ubisoft la que se ha llevado las palmas ofreciendo una gran cantidad y variedad de su catálogo para que todos los gamers puedan pasar grandes momentos en sus hogares.

Pero ahora, muy aparte de haber regalado juegos como ‘Child of Light’ y ‘Rayman Legends’, la compañía francesa ha revelado una gran novedad para todos los poseedores de ‘Just Dance 2020’, y es que ahora tendrán más de 500 razones para seguir bailando.

Así es, desde el 7 de abril Ubisoft está ofreciendo un mes de acceso totalmente gratis al servicio ‘Just Dance Unlimited’ para ‘Just Dance 2020’. Esto, permite a todos los que tengan el título de baile poder acceder a más de 500 canciones, las cuales han aparecido en diversas entregas de la franquicia.

Pero, ¿y si ya están suscritos a ‘Just Dance Unlimited’?. No hay de que preocuparse, esto debido a que esta oferta se suma a cualquier suscripción o prueba gratis que tengan de este servicio en Xbox One, Nintendo Switch o Google Stadia, aunque no sabemos por que no es posible en PlayStation 4.