Ubisoft anunció que 'Just Dance 2019' ya se encuentra disponible en nuestra región para Nintendo Switch, Wii U, Wii, 360, Xbox One y PS4. 'Just Dance 2019' estará también disponible en Europa el próximo 25 de octubre y en el Reino Unido el 26 de octubre.



Los usuarios podrán bailar al ritmo de 40 nuevas y emocionantes canciones disponibles en lista de reproducción inicial de 'Just Dance 2019'. Además tendrán acceso a más de 400 tracks extra con el mes gratuito de prueba de 'Just Dance Unlimited', a través del servicio de streaming dance-on-demand incluido con cada copia del juego. Los tracks más recientes que serán anunciados incluyen la sensación del k-pop 'DDU-DU DDU-DU' de Black Pink, 'Sangria Wine' de Pharrell Williams y Camila Cabello, y el hit de Ariana Grande 'No Tears Left to Cry'.



Los dueños del juego pueden mantenerse informados sobre las listas de reproducción y eventos especiales, como también unirse al modo en línea 'World Dance Floor' (disponible en todas las plataformas de generación actual) simplemente navegando desde la pantalla completamente nueva, el núcleo central para todo en 'Just Dance'.



El 'Kids Mode' está de regreso, ajustado con nuevas coreografías y canciones especialmente seleccionadas para ser amigables con los pequeños. Con esto los jugadores más jóvenes podrán disfrutar de una divertida sesión de baile, además de un medidor de calorías para que se mantengan al tanto de su progreso con el retorno del 'Sweat Mode'.



Hasta seis jugadores pueden jugar al mismo tiempo usando el control Joy Con de Nintendo Switch, o utilizando la 'Just Dance Controller app' (disponible para iOS y Android) que permite a tu smartphone identificar y registrar pasos de baile en el Xbox One y PS4, sin la necesidad de accesorios adicionales.